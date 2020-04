L’ospedale in Fiera a Milano: 20 milioni di donazioni, 600 posti annunciati, in realtà sono 53 (Di martedì 14 aprile 2020) Qualche settimana fa l’inaugurazione dell’Ospedale in Fiera, a Milano, ha destato grande scalpore. Un’opera celebrata come un’impresa enorme, pronta ad accogliere centinaia di pazienti Covid-19. Salutata dal governatore della Regione Lombardia, Fontana, con un’inaugurazione-assembramento, in barba ai divieti imposti dal Governo. I posti di terapia intensiva dovevano essere 600, un’opera colossale, appunto. Peccato che, ad oggi, scrive Il Fatto, gli ospiti della struttura sono solo una dozzina. E che l’obiettivo sia stato ridotto a 205 posti, per rendere operativi i quali, però, manca il personale. “E’ l’ennesima cattedrale nel deserto?”. I dodici pazienti ricoverati in Fiera sono assistiti da circa 50 persone, che fanno turni sulle 24 ore. Per far funzionare l’ospedale a pieno regime occorrerebbero 1000 ... Leggi su ilnapolista Travaglio - ancora fiele contro l’Ospedale Fiera : “E’ un bluff per quattro gatti”

«L’ospedale alla Fiera di Milano è un bluff per quattro gatti»

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Terminati i lavori al piano terra dell’ospedale alla Fiera Milano (Di martedì 14 aprile 2020) Qualche settimana fa l’inaugurazione dell’Ospedale in, a, ha destato grande scalpore. Un’opera celebrata come un’impresa enorme, pronta ad accogliere centinaia di pazienti Covid-19. Salutata dal governatore della Regione Lombardia, Fontana, con un’inaugurazione-assembramento, in barba ai divieti imdal Governo. Idi terapia intensiva dovevano essere 600, un’opera colossale, appunto. Peccato che, ad oggi, scrive Il Fatto, gli ospiti della struttura sono solo una dozzina. E che l’obiettivo sia stato ridotto a 205, per rendere operativi i quali, però, manca il personale. “E’ l’ennesima cattedrale nel deserto?”. I dodici pazienti ricoverati insono assistiti da circa 50 persone, che fanno turni sulle 24 ore. Per far funzionare l’ospedale a pieno regime occorrerebbero 1000 ...

fattoquotidiano : L'OSPEDALE IN FIERA È UN BLUFF I posti finali saranno solo 157 e a oggi manca il personale per usarli (di Marco Pal… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI L'ospedale in fiera: un bluff per 4 gatti continua qui: - agorarai : L'ospedale in Fiera a Milano ospita al momento tre pazienti, sarebbe costato 21 milioni in donazioni raccolte dalla… - lusami74 : @TgLa7 @EnricoMentana @matteosalvinimi @GiuseppeConteIT ps. @EnricoMentana.. hai chiesto a @matteosalvinimi quanti… - iperico1976 : 20 milioni di euro , l'ospedale bello/fashion in fiera che vanno fieri .. Ricoverati 22 . #Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : L’ospedale Fiera Coronavirus: assessore Lombardia, 'ospedale Fiera serve per emergenza' Affaritaliani.it