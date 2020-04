«L’ospedale alla Fiera di Milano è un bluff per quattro gatti» (Di martedì 14 aprile 2020) Marco Palombi sul Fatto Quotidiano oggi torna sull’ospedale Fiera di Milano raccontando che sono 12 ad usarlo attualmente ma mancano medici e infermieri, tanto che c’è chi viene mandato a lavorare dal Politecnico di Milano: Ad oggi, come detto, sono una dozzina i pazienti assistiti in Fiera da una cinquantina di persone che turnano su 24 ore: impossibile far crescere i ricoverati senza aumentare decisamente il personale, che però scarseggia in tutta Italia e in particolare al Nord. Le mille figure professionali necessarie (tra cui 200 medici e 500 infermieri) secondo la Regione sono ad oggi solo un desiderio: per coprire i turni, dicono fonti interne, ad oggi qualche infermiere viene addirittura spostato dal Policlinico in una sorta di gioco a somma zero. Se l’andazzo fosse questo, Fiera aggiungerebbe pochissimi letti alle terapie intensive lombarde e il ... Leggi su nextquotidiano Pozzuoli - allarme Coronavirus all’ospedale Santa Maria delle Grazie : 5 infermieri positivi

Marco Palombi sul Fatto Quotidiano oggi torna sull'ospedale Fiera di Milano raccontando che sono 12 ad usarlo attualmente ma mancano medici e infermieri, tanto che c'è chi viene mandato a lavorare dal Politecnico di Milano: Ad oggi, come detto, sono una dozzina i pazienti assistiti in Fiera da una cinquantina di persone che turnano su 24 ore: impossibile far crescere i ricoverati senza aumentare decisamente il personale, che però scarseggia in tutta Italia e in particolare al Nord. Le mille figure professionali necessarie (tra cui 200 medici e 500 infermieri) secondo la Regione sono ad oggi solo un desiderio: per coprire i turni, dicono fonti interne, ad oggi qualche infermiere viene addirittura spostato dal Policlinico in una sorta di gioco a somma zero. Se l'andazzo fosse questo, Fiera aggiungerebbe pochissimi letti alle terapie intensive lombarde e il ...

