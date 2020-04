L’origine dei terremoti silenti è tra pianure abissali e montagne sottomarine, potrebbero essere precursori dei grandi eventi: le FOTO della spedizione in Nuova Zelanda (Di martedì 14 aprile 2020) È di qualche giorno fa la pubblicazione sula rivista Science Advances di uno dei primi articoli sui risultati della spedizione oceanografica dell’International Ocean Discovery Program a largo dell’isola nord della Nuova Zelanda, a cui ha partecipato, unica italiana a bordo, la professoressa Francesca Meneghini del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa. Cosa si è scoperto? Che i cosiddetti terremoti silenti, che in termine tecnico sono definiti slow slip events, avvengono lungo faglie in rocce con caratteristiche geologiche molto diverse tra loro. Ma partiamo dall’inizio: nel marzo-aprile 2018 la spedizione oceanografica, con progetto dal nome “Hikurangi Subduction Margin Coring and Observatories – International Ocean Discovery Program Expedition 375: unlocking the secrets of slow slip through drilling ... Leggi su meteoweb.eu Uccisi dal virus dei pipistrelli : l’origine controversa del Coronavirus

