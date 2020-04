Lombardia | presidente Consiglio regionale Fermi fermato fuori casa | “Davo medicina a mio

Leggi su fanpage

(Di martedì 14 aprile 2020) Ildeldella, Alessandro, è statodurante un controllo ieri mattina, a Pasquetta, mentre si trovava lontano dalla sua abitazione ad Albavilla, in provincia di Como. Il politico di Forza Italia ha spiegato di essersi recato dal fratello, che abita a 500 metri dasua, per consegnargli unle per il figlio: "Stando a interpretazione ferrea del decreto la mia è una violazione, ma serve buon senso".