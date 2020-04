Lombardia, monta la polemica per la gestione dell’emergenza: “Chiediamo commissario straordinario” (Di martedì 14 aprile 2020) La rete "Milano 2030", che comprende associazioni, partiti e movimenti politici della sinistra milanese, ha chiesto che venga nominato un commissario ad acta, nominato quindi da un giudice amministrativo, per la Sanità della Regione Lombardia. Pierfrancesco Majorino si è dichiarato "totalmente d'accordo con l'idea di porre un commissario straordinario" in Lombardia, considerato che "Fontana e Gallera non ce la fanno". Leggi su milano.fanpage (Di martedì 14 aprile 2020) La rete "Milano 2030", che comprende associazioni, partiti e movimenti politici della sinistra milanese, ha chiesto che venga nominato unad acta, nominato quindi da un giudice amministrativo, per la Sanità della Regione. Pierfrancesco Majorino si è dichiarato "totalmente d'accordo con l'idea di porre unstraordinario" in, considerato che "Fontana e Gallera non ce la fanno".

Delibere fantasma su modello della Lombardia, tamponi mancanti per operatori sanitari a e una generazione di anziani che continua a morire. Oltre 450 i decessi. E’ la fotografia della situazione delle ...

Coronavirus Lombardia, Fontana e il ‘pasticcio’ delle mascherine gratuite (che non ci sono)

Coronavirus Lombardia, Fontana e il pasticcio delle “mascherine gratis per tutti ... Un «misunderstanding» comunicativo, un malinteso che pare preso dalla commedia dell’arte, che ha fatto montare su ...

