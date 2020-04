Leggi su bigodino

(Di martedì 14 aprile 2020) Questa è una storia assurda che ci arriva da. Un ragazzoalunacon gli. I vicini sentono i rumori e chiamano la polizia. Ma le brutte sorprese non finiscono qui. Gli invitati sapevano bene che il loro amico era risultatoal tampone. Sono stati. A Pasqua, in un condominio di viale Quattro Novembre a, si è consumata una vicenda a dir poco incredibile. Un ragazzo aveva deciso di festeggiare il suo compleanno. Ma come ben sapete, non si può fare. C’è un decreto che lo vieta. Ma questa non è stata l’unica legge infranta. Il giovane era in isolamento perché trovatoal. E i suoilo sapevano. Ma sono venuti lo stesso… come si fa a dire di no a un amico, e ...