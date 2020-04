“L’intervista di Boban? Un pretesto | era tutto pianificato Milan prendi Icardi o

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) Marco Simone illo conosce bene. L’ex attaccante ha vinto tantissimo in maglia rossonera. Intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Simone ha analizzato alcuni aspetti della stagione rossonera, a partire dal licenziamento di: ” una perdita immensa. Troppo superficiale e banale licenziarlo a causa di un’intervista non gradita. Credo che l’abbiano usata come un, era qualcosa di già. Quando scegli due personaggi comee Maldini, sai in partenza il peso che hanno. Mentre loro sanno cos’è ile come va gestito. Chi li ha scelti doveva continuare con loro, insieme. Erano le prime due pietre importanti per ripartire. Così come sul campo occorreva ripartire da Gattuso. Quando lo sentivo parlare, si sentiva il”. Su Maldini: “Deve essere lui a prendere le redini. ...