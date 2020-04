Licenziato a causa del coronavirus, vince 4 milioni e mezzo alla lotteria (Di martedì 14 aprile 2020) La bella notizia arriva da Adelaide, sulla costa dell'Australia Meridionale, dove vive il fortunato vincitore della locale lotteria “Set for Life”. Si tratta di un giovane papà che di recente ha perso il lavoro quando la pandemia ha costretto alla chiusura l'azienda per cui lavorava. Riceverà una somma di oltre 20mila dollari al mese per i prossimi 20 anni. Leggi su fanpage Coronavirus - 26enne si suicida a Milano : era stato licenziato a causa del calo delle vendite

La tristezza per il lavoro perso a causa dell’emergenza coronavirus si è trasformata in pochissimi giorni in felicità assoluta per un padre di famiglia australiano che ha scoperto di aver centrato i ...

604/1966”. Cosa significa: Significa che il datore di lavoro non può, fino al 16 maggio 2020 (ovvero 60 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto, il 17 marzo), licenziare dipendenti per ...

