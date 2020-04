Libia, bombardamenti su Tripoli: l'epidemia non ferma la guerra (Di martedì 14 aprile 2020) Otto le persone morte in un raid condotto su Tripoli da droni appartenenti alle forze del generale Khalifa Haftar e forniti... Leggi su today (Di martedì 14 aprile 2020) Otto le persone morte in un raid condotto suda droni appartenenti alle forze del generale Khalifa Haftar e forniti...

fladig : ??Per la prima volta ambedue le sponde del Mediterraneo si considerano non sicure. Pesanti bombardamenti su Tripol… - laboescapes : RT @nancyporsia: In ritorsione per avanzata delle forze di #GNA in #Surman, #Sabrata e #Aljilat, forze di #Haftar lanciano nuovo round di b… - RFanciola : RT @nancyporsia: In ritorsione per avanzata delle forze di #GNA in #Surman, #Sabrata e #Aljilat, forze di #Haftar lanciano nuovo round di b… - LuiseDungSo : RT @nancyporsia: In ritorsione per avanzata delle forze di #GNA in #Surman, #Sabrata e #Aljilat, forze di #Haftar lanciano nuovo round di b… - marco_bal99 : RT @nancyporsia: In ritorsione per avanzata delle forze di #GNA in #Surman, #Sabrata e #Aljilat, forze di #Haftar lanciano nuovo round di b… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia bombardamenti Libia, bombardamenti su Tripoli: la pandemia non ferma la guerra Today Migranti, Malta chiede “missione umanitaria” Ue in Libia da 100 mln

la Libia ha dichiarato non sicuri i propri porti, a causa dei bombardamenti in atto contro il porto di Tripoli, bloccando per diverse ore lo sbarco di 277 persone che erano state intercettate in mare ...

Coronavirus, spariti dai media Siria, Libia, migranti. E gli orrori continuano

Anzi, in qualche caso – sta certamente accadendo in Afghanistan e in Libia – vi sono belligeranti che cercano di approfittare del disinteresse generale per acquisire vantaggi sul terreno: gli ...

la Libia ha dichiarato non sicuri i propri porti, a causa dei bombardamenti in atto contro il porto di Tripoli, bloccando per diverse ore lo sbarco di 277 persone che erano state intercettate in mare ...Anzi, in qualche caso – sta certamente accadendo in Afghanistan e in Libia – vi sono belligeranti che cercano di approfittare del disinteresse generale per acquisire vantaggi sul terreno: gli ...