L’ex Milan: “Schuster mi disse che avevamo pagato l’arbitro. Gli risposi: ‘Voi lo avete fatto tante volte” (Di martedì 14 aprile 2020) L’ex direttore organizzativo del Milan dal 1986 al 1993, Paolo Taveggia, ai microfoni di Milannews.it ha parlato di un aneddoto legato a Milan-Real Madrid, semifinale di ritorno di Coppa Campioni del 19 aprile 1989 terminata 5-0 per i rossoneri. “Il giorno prima della partita – dice – il nostro portiere Giovanni Galli si avvicinò e mi disse: ‘Nella partita di andata a Madrid, ogni volta che facevo quattro passi per rinviare la palla, Sanchez si metteva davanti e mi sputava in faccia’. Quando prima della partita mi ritrovai a scambiare due chiacchiere con l’arbitro Ponnet, gli dissi che mi ero accorto degli episodi che aveva raccontato a me Galli e di fare attenzione a Sanchez. Non credo sia un caso che lo spagnolo venne ammonito al primo fallo commesso. E così Schuster, con il Real Madrid isterico per l’umiliazione ... Leggi su calcioweb.eu L’ex Milan. “Schuster mi disse che avevamo pagato l’arbitro - gli risposi : ‘Voi lo avete fatto tante volte”

