Lettino, ombrellone... e plexiglass. Cercasi soluzioni per salvare il mare d'estate (Di martedì 14 aprile 2020) Riusciremo ad andare al mare questa estate? Forse sì ma, nell’incertezza che avvolge il futuro prossimo dell’Italia, una cosa è sicura: le giornate in spiaggia non saranno come quelle degli anni scorsi. Il distanziamento sociale - l’arma, secondo gli esperti, più efficace per evitare il contagio da coronavirus - dovrà essere rispettato anche al mare. Come? Mentre gli scienziati aprono alla possibilità di non rinunciare a qualche giornata in spiaggia, e i balneari chiedono il da farsi, c’è chi studia soluzioni per garantire la sicurezza. Che, però, non piacciono a tutti.Ad aprire il dibattito sono state delle dichiarazioni della sottosegretaria al Mibact Lorenza Bonaccorsi che, ai microfoni di Rainews, ha detto: “Andremo al mare questa estate. Stiamo lavorando per far sì che possa essere ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 aprile 2020) Riusciremo ad andare alquesta? Forse sì ma, nell’incertezza che avvolge il futuro prossimo dell’Italia, una cosa è sicura: le giornate in spiaggia non saranno come quelle degli anni scorsi. Il distanziamento sociale - l’arma, secondo gli esperti, più efficace per evitare il contagio da coronavirus - dovrà essere rispettato anche al. Come? Mentre gli scienziati aprono alla possibilità di non rinunciare a qualche giornata in spiaggia, e i balneari chiedono il da farsi, c’è chi studiaper garantire la sicurezza. Che, però, non piacciono a tutti.Ad aprire il dibattito sono state delle dichiarazioni della sottosegretaria al Mibact Lorenza Bonaccorsi che, ai microfoni di Rainews, ha detto: “Andremo alquesta. Stiamo lavorando per far sì che possa essere ...

