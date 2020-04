L’Eredità | replica puntata 14 aprile 2020 | ecco com’è andata la Ghigliottina del campione

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 aprile 2020) Martedì 14su Rai 1 èin onda una nuovadel programma condotto da Flavio Insinna “L’Eredità“. Nelladi stasera, 14, è stata trasmessa ladellainizialmente trasmessa il 29 ottobre 2019 in cui a sfidarsi sono stati lassa Niccolò, Antonella, Tonino e Beniamino. Ancora una volta al Triello si ritrovano faccia a faccia ilin carica Niccolò (alla sua quarta partecipazione), Antonella (terza) e Beniamino (secondaper lui). Dopo uno spareggio con Beniamino la concorrente Antonella è stata eliminata dal gioco. Ai “Calci di rigore” ha la meglio ilin carica Niccolò che arriva allacon un montepremi in palio pari a 40mila euro. Le cinque parole riportate per ...