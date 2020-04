L’endorsement di Bernie Sanders a Biden (Di martedì 14 aprile 2020) Dopo essersi ritirato ufficialmente mercoledì scorso dalle primarie del Partito democratico, il senatore del Vermont Bernie Sanders ha deciso di appoggiare Joe Biden, incoraggiando il suo elettorato progressista a sostenerlo per battere il presidente repubblicano Donald Trump. Apparso in un “evento virtuale” insieme a Biden, ormai unico candidato dem alla presidenza, Sanders ha chiesto “a tutti gli americani, tutti i democratici, tutti gli indipendenti e anche a qualche repubblicano di unirsi in questa campagna per sostenere Biden, che io appoggio”. L’endorsement di Sanders può essere filtrato attraverso due chiavi di lettura, che potrebbero avere due effetti opposti: rafforzare Trump o Biden. Ovviamente il primo punto, dare slancio alla rielezione del tycoon, rappresenta un’alterazione della volontà di Sanders, antitetica al suo ... Leggi su italiasera Kim Gordon e la ricetta per un futuro migliore : l’endorsement per Bernie Sanders in vista del Super Tuesday – VIDEO (Di martedì 14 aprile 2020) Dopo essersi ritirato ufficialmente mercoledì scorso dalle primarie del Partito democratico, il senatore del Vermontha deciso di appoggiare Joe, incoraggiando il suo elettorato progressista a sostenerlo per battere il presidente repubblicano Donald Trump. Apparso in un “evento virtuale” insieme a, ormai unico candidato dem alla presidenza,ha chiesto “a tutti gli americani, tutti i democratici, tutti gli indipendenti e anche a qualche repubblicano di unirsi in questa campagna per sostenere, che io appoggio”. L’endorsement dipuò essere filtrato attraverso due chiavi di lettura, che potrebbero avere due effetti opposti: rafforzare Trump o. Ovviamente il primo punto, dare slancio alla rielezione del tycoon, rappresenta un’alterazione della volontà di, antitetica al suo ...

