Leeve fuori col video Marsiglia. Livio Huga Flame torna con un nuovo nome e un nuovo stile

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 14 aprile 2020) Decalogo scientifico del perfetto primo appuntamento: «Ex e smartphone sono vietati nel 67% dei casi» In occasione dell’uscita del singolo “” dell’artista popl’elenco di tutte le cose da evitare per non far scappare il partner Il 67% dei primi appuntamenti finisce male a causa dello smartphone. A raccontarlo è l’entourage del cantante e produttore musicale, in occasione dell’uscita del primo singolo, intitolato “”. «Questa canzone — spiega l’artista — racconta di un primo incontro. Un incontro speciale: uno di quei momenti “da film”, dove tutto sembra essere perfetto. Così, in occasione di uscita del brano, abbiamo deciso di studiare un decalogo scientifico per non sbagliare approccio». Tra le cose più importanti da evitare, ...