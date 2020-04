Le Ong pressano l' Italia | Un porto sicuro per i migranti dell' Aita Mari

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 14 aprile 2020) Alessandra Benignetti In 43 sono stati salvati ieri sera dalla navea Ong spagnola Salvamento Marìtimo Humanitario. Ed è allarme per un altro gommone con a bordo 55: "Il governono intervenga anche fuori dalle acque territoriali" Sono ammassati, uno accanto all’altro, sulla prua, la nave di Salvamento Marìtimo Humanitario. Si riparano dal freddo e dal vento con le coperte di fortuna distribuiti dai volontari i 43soccorsi dall’imbarcazionea Ong spagnola, l’unica assieme alla Alan Kurdi a pattugliare il Mediterraneo in tempi di pandemia. Sono stati recuperati ieri dopo aver preso il largo dalle coste libiche a bordo di un gommone. L’appelloe organizzazioni non governative, ora è quello di farli sbarcare ino a Malta. "L'equipaggio sta facendo il possibile per ...