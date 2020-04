Le Iene di nuovo in onda | ma senza Alessia Marcuzzi | come mai?

(Di martedì 14 aprile 2020) Questo articolo Lediin, ma? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Grande ritorno per Le, diincon un appuntamento a settimana; per il momento, però, rimangono assentie Nicola Savino. Torna in, per la gioia del pubblico, Lea partire da martedì 21 aprile; dopo uno stop che dura da più di un mese, precisamente dal 7 marzo. …

GabriLoPiccolo : E' uscito “Iene”, primo singolo del nuovo album di Francesco Vannini - alba90yt : RT @redazioneiene: È finito almeno il nuovo incubo per i tre figli di Marianna, uccisa a coltellate da quell’uomo che aveva denunciato così… -

Ultime Notizie dalla rete : Iene nuovo

YouMovies

Grande ritorno per Le Iene, di nuovo in onda con un appuntamento a settimana; per il momento, però, rimangono assenti Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Le Iene, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino Torna ...Le Iene tornano e fanno ricorso al piano B per non lasciare a secco i telespettatori. Lo racconta a Tv sorrisi e canzoni Davide Parenti, l’autore storico del programma di Italia1. “Ci sarà uno studio ...