Le diseguaglianze si combattono anche con le tasse

(Di martedì 14 aprile 2020) La scorsa settimana il Pd, per merito dei deputati Melilli e Delrio, ha presentato una proposta di legge per incrementare leggermente e in modo temporaneo il prelievo (pure deducibile!) sull′1,95% degli italiani, quelli più benestanti e ricchi, che guadagnano dagli 80mila euro in su, a beneficio degli interventi contro l’emergenza Covid-19.Apriti cielo: da destra e sinistra una levata di scudi. Salvini e Berlusconi con la solita tiritera: “vogliono mettere le mani nelle tasche degli italiani”, scordandosi di citare la percentuale, l′1,95% delle tasche dei contribuenti. Italia Viva con Faraone: “non se ne parla”. La viceministra all’Economia grillina Castelli ha ribadito: “siamo contro la patrimoniale”, ma forse ha letto un’altra proposta di legge. Un conto sono i patrimoni e un’altra i redditi.Ricordiamoci ...

Il problema non è la ricchezza, ma la giustizia; non è l’agio, ma le diseguaglianze. Come ha proposto Sbilanciamoci nel suo rapporto bisogna rivedere in senso progressivo del nostro sistema fiscale.La pandemia Covid-19 evidenzia nettamente la disuguaglianza di genere in tutte le sue forme ... d’europa e il suo meccanismo di monitoraggio fornisce un contributo considerevole agli sforzi globali ...