Le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni vincono Pechino Express 2020 (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sono Le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni le vincitrici dell'ottava edizione di Pechino Express. Il reality di Costantino Della Gherardesca in onda su Rai2 ha proclamato la vittoria nella finale in onda martedì 14 aprile. Secondi classificati i Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, terze le Top Ema Kovac e Dayane Mello. Leggi su fanpage LE COLLEGIALI - NICOLE ROSSI E JENNIFER PONI/ Sottovalutate? "Siamo state zitte ma..."

Le Collegiali - Nicole Rossi e Jennifer Poni/ Empatia come arma e... (Pechino Express)

LE COLLEGIALI - NICOLE ROSSI E JENNIFER PONI/ Sospetti sui Gladiatori : "Un accordo..." (Di mercoledì 15 aprile 2020) Sono Lele vincitrici dell'ottava edizione di. Il reality di Costantino Della Gherardesca in onda su Rai2 ha proclamato la vittoria nella finale in onda martedì 14 aprile. Secondi classificati i Wedding Planner Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi, terze le Top Ema Kovac e Dayane Mello.

ilmondodicaro : Voi che vi lamentate per la vittoria delle collegiali, voglio vedere se avevate a 18 anni anche solo un terzo del c… - fanDM_Claudia98 : #pechinoexpress le collegiali hanno vinto credo nel momento in cui per chiedere il passaggio Nicole ha detto di ave… - Luna_storta_ : RT @AniStreep5: Complimenti #Collegiali ?? Le più giovani, le meno conosciute, le meno temute, dopo le difficoltà delle tappe iniziali son c… - c_pisoni : RT @xrobyin: Non so raga le collegiali mi stanno simpa ma soprattutto Nicole mi da delle vibes di essere un po’ costruita, ogni tanto dicev… - and_we_can_tpwk : RT @CdGherardesca: Brava Nicole, io “dopo questa merda voglio vincere” me lo dico tutti i giorni. #Collegiali #pechinoexpress -

Ultime Notizie dalla rete : Collegiali Nicole LE COLLEGIALI, NICOLE ROSSI E JENNIFER PONI/ Sottovalutate? 'Siamo state zitte ma...' Il Sussidiario.net Le Collegiali sono le vincitrici di Pechino Express 2020, Enzo in lacrime

Le Collegiali sono le vincitrici di Pechino Express 2020! Nicole Rossi e Jennifer Poni hanno sbaragliato un’agguerritissima concorrenza e hanno portato a casa la vittoria. Dopo essere sbocciate nella ...

Le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni vincono Pechino Express 2020

La finale di Pechino Express 2020 del 14 aprile ha incoronato come coppia vincitrice dell'ottava edizione la coppia delle Collegiali formata da Nicole Rossi e Jennifer Poni. Sono loro ad aver ...

Le Collegiali sono le vincitrici di Pechino Express 2020! Nicole Rossi e Jennifer Poni hanno sbaragliato un’agguerritissima concorrenza e hanno portato a casa la vittoria. Dopo essere sbocciate nella ...La finale di Pechino Express 2020 del 14 aprile ha incoronato come coppia vincitrice dell'ottava edizione la coppia delle Collegiali formata da Nicole Rossi e Jennifer Poni. Sono loro ad aver ...