Le balle di Conte sul Mes, parla Giulio Tremonti: premier demolito, in tre punti (Di martedì 14 aprile 2020) Sicuri che, come dice con ringhio e piglio autoritario Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Giorgia Meloni mentano sul Mes? Qualche dubbio ai più scettici potrebbe sorgere sentendo le parole di Giulio Tremonti, uno la cui autorevolezza è difficile mettere in discussione. Parole rilanciate sui social proprio dalla leader di Fratelli d'Italia, che spiega: "Il professor Tremonti racconta la verità sul Mes". E la racconta in tre punti. Il primo: "Il governo di centrodestra parlò sempre e solo di istituire un fondo salva stati finanziato con eurobond". Il secondo: "Gli eurobond spariscono dal dibattito nel 2021, con Mario Monti". Punto terzo: "L'attuale versione del Mes fu trattata e firmata dal governo Monti". Qualcosa da aggiungere? Leggi su liberoquotidiano Giorgia Meloni scopre le balle di Conte : "Io nel 2012 non ero ministro e non ho mai votato il Mes"

