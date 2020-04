Lazio, De Martino: «La prossima settimana si deciderà qualcosa» (Di martedì 14 aprile 2020) Stefano De Martino, direttore della comunicazione della Lazio, è intervenuto sulle frequenze ufficiali per fare il punto della situazione Sulle frequenze di Lazio Style Radio, le parole di Stefano De Martino, direttore della comunicazione biancoceleste. LEGGI LE PAROLE INTEGRALI SU Lazio NEWS 24 RIPRESA – «È tempo di decisioni, se ne discute da diverse settimane. Nel settore calcio ancora non c’è una definizione sulla ripresa e ci auguriamo che possa arrivare. Anche se parlare di sport non è il massimo in questo momento emergenziale. I numeri però sono in discesa e speriamo possano calare ulteriormente. Per quanto riguarda il calcio, credo che tra questa e la prossima settimana ci possa essere una definizione concreta. Si è parlato di analisi e tamponi per i calciatori, si è parlato di una ripresa a ... Leggi su calcionews24 Stefano De Martino - rivelazione su Belen Rodriguez : “È molto ingenua”

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Martino Lazio, De Martino: "Battuta di Rezza infelice, non c'è nulla da sdrammatizzare" TUTTO mercato WEB Lazio, De Martino: «La prossima settimana si deciderà qualcosa»

La Lazio risponde ancora a Rezza: “Battuta infelice e puerile”

ROMA - La Lazio risponde ancora al direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Iss Gianni Rezza. Il medico e docente, nella giornata di ieri, aveva ironizzato: “La ripresa del campionato?

