L' album del giorno | Madonna | Ray of light

(Di martedì 14 aprile 2020) Se Michael Jackson è universalmente considerato il Re del Pop, non c'è dubbio che la corona di regina appartenga a. Uno scettro che le è stato confermato recentemente dalla Top Grossing Billboard Boxscore Touring Acts, classifica che raccoglie dal 1990 gli incassi dei tour dei maggiori artisti internazionali. Con i 169,8 milioni di dollari incassati dal fortunato Rebel Heart Tour,ha portato i guadagni complessivi in carriera per i suoi concerti all'incredibile cifra di 1,31 miliardi di dollari, che la pone sul podio più alto di artista solista più ricca, dietro i Rolling Stones e gli U2. Trentasette anni di carriera, quattordicipubblicati, undici tour mondiali, trecentocinquanta milioni di dischi venduti (di cui 95 solo negli Usa), diciannove film come attrice e due come regista, due matrimoni (con Sean Penn e Guy Ritchie) e due ...