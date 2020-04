L'album del giorno: Madonna, Ray of light (Di martedì 14 aprile 2020) Se Michael Jackson è universalmente considerato il Re del Pop, non c'è dubbio che la corona di regina appartenga a Madonna. Uno scettro che le è stato confermato recentemente dalla Top Grossing Billboard Boxscore Touring Acts, classifica che raccoglie dal 1990 gli incassi dei tour dei maggiori artisti internazionali. Con i 169,8 milioni di dollari incassati dal fortunato Rebel Heart Tour, Madonna ha portato i guadagni complessivi in carriera per i suoi concerti all'incredibile cifra di 1,31 miliardi di dollari, che la pone sul podio più alto di artista solista più ricca, dietro i Rolling Stones e gli U2. Trentasette anni di carriera, quattordici album pubblicati, undici tour mondiali, trecentocinquanta milioni di dischi venduti (di cui 95 solo negli Usa), diciannove film come attrice e due come regista, due matrimoni (con Sean Penn e Guy Ritchie) e due ... Leggi su panorama L'album del giorno : Madonna - Ray of light

L'album del giorno : Dire Straits - Making Movies

Ultime Notizie dalla rete : album del L'album del giorno: Madonna, Ray of light Panorama Arcade Fire: Win Butler, "Stiamo lavorando a un nuovo album"

WIn Butler ha annunciato ufficialmente di aver iniziato a lavorare su un nuovo album degli Arcade Fire (il cui ultimo album di inediti, "Everything Now", risale al 2017). Ieri, alla vigilia del suo ...

Resilienza: nuovo singolo di Marco Del Bene aka Korben Mkdb

... presente nell’inquietudine del futuro ho raccolto la mia esperienza degli ultimi due anni in 18 tracce da condividere” ha dichiarato Marco Del Bene. “Resilienza 2020” è un concept album, una ...

