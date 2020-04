Lady Diana | spunta la lettera segreta poco prima della morte | «William e Harry saranno

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 14 aprile 2020) Tutti noi ricordiamo ancora vivamente le immagini dell’auto su cui viaggiavanoe Dodi Al-Fayed, distrutta in seguito al fatale incidente per sfuggire ai paparazzi sotto al ponte dell’Alma a Parigi: ora a distanza di 23 anniunainedita indirizzata ascrittadi morire. Paul Burrel, ex maggiordomo di quella che viene comunemente riconosciuta come Principessa del Popolo, ha fatto sapere tempo fa di conservare unascritta dadi morire indirizzata ai suoi due gioielli, nella quale palesava la paura che i suoi insegnamenti non avrebbero attecchito e chenon sarebbero stati in grado di essere davvero felici. Le parole che ora suonano come una premonizione.