Lady Diana | le ultime parole prima di morire | La rivelazione

Leggi su meteoweek

(Di martedì 14 aprile 2020) La notte del 31 agosto 1997 rimarrà a lungo una data indimenticabile: fu la notte in cuimorì, sotto il ponte de l’Alma, a Parigi. Su quell’incidente fatale, che costò la vita non solo alla principessa del Galles ma anche al suo accompagnatore, Dodi Al Fayed, e all’autista Henri Paul, non si è … L'articolo, lediLaproviene da www.meteoweek.com.