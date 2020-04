L’addio di Clare Waight Keller a Givenchy

Leggi su vanityfair

(Di martedì 14 aprile 2020) Nonostante le necessarie riflessioni su come la pandemia da Coronavirus stia cambiando il fashion system, riscrivendone futuro, meccanismi e valori, sembra che il turnover dei nomi ai suoi vertici – diventato particolarmente veloce negli ultimi anni – sia ancora lo stesso. Venerdì scorso infatti, Givenchy ha annunciato la dipartita di Clare Waight Keller, prima donna a coprire il ruolo di direttore artistico per la griffe: «Come prima direttrice artistica di questa leggendaria maison, mi sento onorata di aver avuto l’opportunità di custodire il suo retaggio e dargli nuova vita» ha dichiarato la designer britannica in un comunicato, rendendo omaggio «agli invisibili eroi ed eroine dietro le quinte, per il loro contributo dal prodotto alla comunicazione e al dettaglio».