La vaccinologa della Oxford University | “Sicura all’80% del nostro vaccino”

(Di martedì 14 aprile 2020) Potrebbe essere pronto già a settembre il primo vaccino anti Covid-19. Vede operare in tandem un’azienda di Pomezia, la Advent Irbm e lo Jenner Istitute. A fine aprile cominceranno i test su 550 volontari sani, in Inghilterra. Il vantaggio del progetto è che sfrutta una piattaforma già utilizzata per il vaccino anti-Ebola. Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni di Sarah Gilbert,dell’Università di. E’ lei che guida la ricerca. Si è detta “sicura all’80%” che il vaccino sviluppato dal suo team potrebbe funzionare entro l’autunno. A marzo, la Gilbert, aveva annunciato il possibile successo del vaccino già verso la fine del 2020. Adesso è diventata ancora più ottimista. Al Times ha dichiarato: “Penso che ci sia un’alta ...