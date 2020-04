La società di Pomezia che sta per testare il vaccino contro il Covid-19 risponde alle perplessità sui tempi ristretti (Di martedì 14 aprile 2020) Se da un lato c’è molta speranza sul lavoro della società Advent e IRBM di Pomezia, che avvierà – in partnership con l’Istituto Jenner dell’Università di Oxford – una sperimentazione su 550 volontari sani per cercare il vaccino contro il Covid-19, dall’altra parte, nella comunità scientifica italiana, c’è chi cerca di frenare l’entusiasmo. Quando, dalla giornata di ieri, è stato annunciato che la società italiana manderà a Oxford un primo lotto di campioni per i test – che partiranno da giugno – sugli esseri umani, c’è stato un rincorrersi di voci sui risultati attesi di questa sperimentazione. LEGGI ANCHE > Rezza dell’ISS: «Fino alla scoperta del vaccino, non si tornerà come prima» vaccino coronavirus da Pomezia, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 aprile 2020) Se da un lato c’è molta speranza sul lavoro della società Advent e IRBM di, che avvierà – in partnership con l’Istituto Jenner dell’Università di Oxford – una sperimentazione su 550 volontari sani per cercare ilil-19, dall’altra parte, nella comunità scientifica italiana, c’è chi cerca di frenare l’entusiasmo. Quando, dalla giornata di ieri, è stato annunciato che la società italiana manderà a Oxford un primo lotto di campioni per i test – che partiranno da giugno – sugli esseri umani, c’è stato un rincorrersi di voci sui risultati attesi di questa sperimentazione. LEGGI ANCHE > Rezza dell’ISS: «Fino alla scoperta del, non si tornerà come prima»coronavirus da, ...

giornalettismo : Il percorso portato avanti dalla società di #Pomezia che sta sperimentando un potenziale #vaccino contro il… - walter_walessan : RT @BubaBubmar: la Cina sta già testando un vaccino, una società di Pomezia e l'università di Oxford, li programmano per fine Aprile. Dai,… - ClaudioMori7 : RT @BubaBubmar: la Cina sta già testando un vaccino, una società di Pomezia e l'università di Oxford, li programmano per fine Aprile. Dai,… - urania2906 : RT @BubaBubmar: la Cina sta già testando un vaccino, una società di Pomezia e l'università di Oxford, li programmano per fine Aprile. Dai,… - Flautomagico1 : RT @BubaBubmar: la Cina sta già testando un vaccino, una società di Pomezia e l'università di Oxford, li programmano per fine Aprile. Dai,… -

Ultime Notizie dalla rete : società Pomezia La versione di Mincione: «Quel palazzo a Londra è stato un buon affare» Corriere della Sera