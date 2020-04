La Sicilia verso la fine della quarantena, Musumeci interroga il Comitato Scientifico (Di martedì 14 aprile 2020) Il presidente della Regione ha chiesto al Comitato Scientifico per l’emergenza Coronavirus in Sicilia quando si potrà ripartire e come si dovrà tornare ad una vita normale. Il Governatore ha inviato una lettera agli esperti per chiarire come e quando si potrà dire addio al lockdown. «Quali strategie adottare per il graduale ritorno ad una più normale vita quotidiana». Lo chiede il presidente della Regione Nello Musumeci, in una lettera inviata al Comitato tecnico-Scientifico per l’emergenza Covid-19 in Sicilia, sollecitando un parere in ordine agli scenari progressivi di fine lockdown nell’Isola. Nel documento, il governatore richiama la “Cabina di regia” varata dal governo nazionale di cui lui lo stesso fa parte. Musumeci sottolinea quanto «sia indispensabile accompagnare scelte e proposte con una preventiva ... Leggi su direttasicilia La nave Alan Kurdi verso la Sicilia con 150 migranti a bordo : “Abbiamo bisogno di cibo e medicine”

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia verso Migranti, quattro barche senza soccorsi verso la Sicilia. Il governatore: "Serve subito una nave per isolarli" la Repubblica Cronaca METEO DIRETTA. IRROMPE IL FRONTE FREDDO con piogge, TEMPORALI e BORA

Da segnalare venti forti anche sulla Sicilia ma qui di scirocco con punte di 90km/h nel Trapanese. Nel corso delle prossime ore il fronte scivolerà velocemente verso sud prontamente sostituito da una ...

Taglio risorse ad aree crisi di Termini e Gela, M5S “Musumeci ne risponderà davanti al Tar”

“La Regione Siciliana guidata da Nello Musumeci insiste nello scippare 50 milioni di euro ai cittadini di Termini Imerese e Gela sottraendo con una delibera di giunta, peraltro a nostro parere ...

