La rivelazione piccante della Lamborghini | “Mi sono rimessa il piercing sulla lingua Ho

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 14 aprile 2020) L’ereditiera, personaggio televisivo e cantante Elettraè una ragazza che sicuramente non ha molti peli. Abbiamo scritto in passato di alcune sue affermazioni quantomeno sopra le righe (sia pur condivisibili, nello specifico). Stavolta però l’affermazione non riguarda terzi, ma riguarda un proprio cambio di look. Un cambio di look che rimarrà discretamente nascosto ma che sicuramente il futuro marito Afrojack (con cui attualmente laè in quarantena) potrà godersi. Questa la dichiarazione giunta a Pasqua e riportata quest’oggi da calciomercato.com (sempre molto attento a ciò che non accade all’interno di un rettangolo di gioco. Ancor più ora che di giocare non si gioca): “Ragazzi, miil. Ho dovuto togliere ildel capezzolo per ...