La ridicola polemica dell’Italietta sulla ripresa del campionato di calcio

Leggi su tpi

(Di martedì 14 aprile 2020) “Da romanista manderei tutto a monte…”. È bastata questa battuta un po’ infelice del direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, a scatenare l’ennesimadell’italietta intorno alle vicende del mondo del pallone. Nel giro di pochi minuti sui social si era già scatenato l’inferno, mentre a stretto giro le agenzie di stampa ribattevano la reazione piccata di Arturo Diaconale, portavoce della Lazio: “Alle volte il tifo colpisce anche gli scienziati e dà alla testa. Scienziati che sarebbero molto più utili se invece di occuparsi di queste cose trovassero un modo per fronteggiare efficacemente il virus”, ha dichiarato. È vero: Rezza avrebbe potuto evitare di ironizzare durante una conferenza stampa in Protezione Civile in ...