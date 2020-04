La Night City di Cyberpunk 2077 è stata ricreata in 3D da un fan (Di martedì 14 aprile 2020) Un volenteroso fan ha ricreato un modello 3D di Night City, la città presente nell'attesissimo Cyberpunk 2077. Il modello è stato creato usando tutte la informazioni disponibili su di essa.L'utente Derek B. è stato attento ai dettagli, in effetti sono anche presenti le Badlands, area molto pericolosa al di fuori della città, esplorabile a bordo di un veicolo o a piedi. Non si sa molto sulla mappa di gioco, sarà più piccola di quella presente in The Witcher 3, tuttavia sarà molto più densa di cose da fare e posti da esplorare."Cyberpunk 2077 è un'avventura a mondo aperto ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Vestirai i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l'immortalità. Potrai personalizzare il ... Leggi su eurogamer (Di martedì 14 aprile 2020) Un volenteroso fan ha ricreato un modello 3D di, la città presente nell'attesissimo. Il modello è stato creato usando tutte la informazioni disponibili su di essa.L'utente Derek B. è stato attento ai dettagli, in effetti sono anche presenti le Badlands, area molto pericolosa al di fuori della città, esplorabile a bordo di un veicolo o a piedi. Non si sa molto sulla mappa di gioco, sarà più piccola di quella presente in The Witcher 3, tuttavia sarà molto più densa di cose da fare e posti da esplorare."è un'avventura a mondo aperto ambientata a, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Vestirai i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l'immortalità. Potrai personalizzare il ...

Eurogamer_it : La Night City di Cyberpunk 2077 è stata ricreata in 3D da un fan - ContactGalloro : Photography by ©? Domenico Antonio Galloro #blackandwhite #blackandwhitephotography #travelphotography… - ContactGalloro : Photography by ©? Domenico Antonio Galloro #blackandwhite #blackandwhitephotography #travelphotography… - yasharcelilov : massimo_055 ?? #newyork #night #gelmeyaxinima #roya #?? @ New York City, N.Y. - AlcidiMichele : VECCHIE DITTIRESSE GIA NON SERVIVANO, MA INVECCHIERANNO SEMPRE PIÙ.... CONNTEMPISTICS.... GIÀ SI SAPEVA NEL 2000...… -

Ultime Notizie dalla rete : Night City Cyberpunk 2077: presentati i loghi delle gang di Night City Game Legends La Night City di Cyberpunk 2077 è stata ricreata in 3D da un fan

Un volenteroso fan ha ricreato un modello 3D di Night City, la città presente nell'attesissimo Cyberpunk 2077. Il modello è stato creato usando tutte la informazioni disponibili su di essa. L'utente ...

La vera storia del clamoroso trionfo olimpico di Steven Bradbury... raccontata da Puppo e Ambesi

Alle ore 21.00 appuntamento in diretta su NEVEITALIA con la quarta puntata di "Puppo&Ambesi Live by night", interamente dedicata all'australiano oro a Salt Lake City 2002 nei 1000 mt dello short track ...

Un volenteroso fan ha ricreato un modello 3D di Night City, la città presente nell'attesissimo Cyberpunk 2077. Il modello è stato creato usando tutte la informazioni disponibili su di essa. L'utente ...Alle ore 21.00 appuntamento in diretta su NEVEITALIA con la quarta puntata di "Puppo&Ambesi Live by night", interamente dedicata all'australiano oro a Salt Lake City 2002 nei 1000 mt dello short track ...