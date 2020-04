La moglie di Tom Hanks racconta la (dolorosa) guarigione dal Coronavirus - (Di martedì 14 aprile 2020) Roberta Damiata Ospite nel programma mattutino della CBS, Rita Hanks, moglie dell'attore Tom, ha raccontato il suo calvario durante il Coronavirus contratto in Australia insieme al marito “Avevo sempre la nausea, dolori muscolari ovunque, vertigini e non riuscivo a camminare dopo che avevo preso la clorochina come trattamento per il Coronavirus”: Così ha raccontato alla CBS Rita Hanks, la cantante e attrice lirica moglie di Tom Hanks, che ha contratto il virus in Australia insieme al marito, e sono stati le prime celebrity a rivelare la malattia. La Wilson ha inoltre raccontato di sentirsi molto stanca, dolorante e di avere perso il senso del gusto e dell’olfatto, ma tutti gli effetti collaterali della clorochina il farmaco antimalarico definito dal presidente Donald Trump come il punto di svolta della malattia, sono a suo parere ancora ... Leggi su ilgiornale Tom Brady e la terapia di coppia con la moglie Gisele Bündchen

