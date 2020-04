(Di martedì 14 aprile 2020) Lasi prepara a ripartire. Già mercoledì la cancelliera Merkel incontrerà gli esponenti del comitato scientifico che decideranno sulla probabile riapertura delle, già tra un paio di settimane gli studenti torneranno in classe. La riapertura è possibile grazie all’altissimo tasso di guarigioni. Incipiùche malati di Coronavirus. Inlepotrebberomolto presto. Non c’è ancora una data ufficiale, però il Comitato scientifico starebbe pensando di rimandare sui banchi a scaglioni tutti gli alunni, la precedenza la dovrebbero avere i ragazzi più grandi. Questa decisione probabilmente sarà presa perché il numero deiè cresciuto moltissimo, la percentuale è addirittura più alta delrispetto a quella ...

LimeMagazineU : La Germania è pronta a riaprire le scuole: “I guariti sono il doppio dei malati” - ilRomanistaweb : ?? Ecco quanto può incassare la Roma - bezzifer : Coronavirus, la Germania è pronta a riaprire. Scuole, autobus, app: ecco la Fase 2 di Berlino - LorenzoZL74 : RT @AceccKramer: @maurorizzi_mr @diego4all che poi fa ridere perchè abbiamo lodato per mesi la germania che si è fatta trovare pronta con 5… - SilviaNicolucci : RT @AceccKramer: @maurorizzi_mr @diego4all che poi fa ridere perchè abbiamo lodato per mesi la germania che si è fatta trovare pronta con 5… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania pronta

Corriere della Sera

Ad ogni modo, in un’intervista al quotidiano economico tedesco Handelsblatt, Dombrovskis ... arriva Romano Prodi che tira fuori dal cilindro l'olio di ricino da somministrare - dice la senatrice del ...Adesso ho la tesi pronta, le ultime tre materie (anzi quattro ... finisce a fine luglio (la Sicilia è il luogo in cui c’è l’estate più calda di tutto il Continente, mi sapete spiegare perché in ...