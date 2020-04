La finanza mondiale la vera mafia? Ue | l’Italia si salva solo uscendo

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 14 aprile 2020) Negli anni di Mario Monti andava di moda il falso mito "dobbiamo sacrificarci perché ci siamo indebitati col mondo a causa della corruzione", per questo inizialmente gli italiani accettarono l'austerity. Grazie al professor Bagnai (ahimè passato in Lega) e all'impegno di molti, alla fine la verità venne a galla in larga parte della popolazione.