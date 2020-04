La famiglia da record | è nato il 22esimo figlio

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 aprile 2020) LaRadford, famosa per essere la più numerosa della Gran Bretagna, ha da poco annunciato la nascita del suo. L’annuncio tramite social “Butterò nel secchio tutti gli abiti premaman. Essere incinta non mi mancherà per nulla”, aveva dichiarato Sue Radford al The Sun dopo la nascita del 21esimonel novembre del 2018. Eppure a distanza di circa un anno e mezzo ecco che laha accolto l’arrivo del loro. Una notizia bellissima che gli stessi Radford hanno annunciato attraverso un post su Facebook: “Abbiamo accolto la nostra bellissima bambina nel mondo venerdì sera. Siamo tutti così innamorati di lei. Attenti al vlog di domani mattina”. È questa la didascalia a corredo di una foto in cui viene mostrata la manina della neonata. Numerosi i commenti a corredo ...