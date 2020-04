La fake news dei tornado di oggi in Veneto ed Emilia Romagna: maltempo, vento e freddo, ma non c’è stata alcuna tromba d’aria (Di martedì 14 aprile 2020) L’irruzione della bora ha scatenato forti venti oggi pomeriggio in pianura Padana, soprattutto in Veneto con raffiche di 137km/h a Stretti (Eraclea, Venezia) e 126km/h a Resana (Treviso), ed in Emilia Romagna con raffiche di 85km/h a Dosso (Ferrara) e Sant’Agata bolognese (Bologna), 82km/h ad Anzola dell Emilia e 79km/h a Soragna, ma non s’è verificata alcuna tromba d’aria. Le foto dei tornado che stanno circolando sui social network sono assolute fake news: sono foto vecchie, spesso e volentieri degli USA (dove invece nelle ultime ore c’è stato un vero e proprio disastro) che nulla hanno a che fare con il tempo di oggi, che non ha provocato gravi conseguenze. Le temperature, intanto, sono crollate fin quasi su valori invernali con nevicate a quote molto basse tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia: la colonnina di ... Leggi su meteoweb.eu Conte ha smentito delle fake news - dice Palazzo Chigi

