La diffusione illecita dei quotidiani su Telegram fa perdere alle testate 250 milioni l’anno (Di martedì 14 aprile 2020) La Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) fa un appello preciso all’Agcom, facendo notare il calcolo delle perdite causate dalla distribuzione pirata dei quotidiani sulla piattaforma Telegram. La perdita per le varie testate coinvolte ammonta a circa 670 mila euro al giorno, che in un anno sono 250 milioni di euro. La richiesta all’Agcom da parte degli editori dei giornali è quella di fermare Telegram e la sua distribuzione illecita di testate giornalistiche. LEGGI ANCHE >>> L’Agcom stabilisce uno stop di sei mesi per i programmi di Panzironi La stima delle perdite subite è allarmante Questa richiesta esplicita è già stata fatta nei giorni scorsi. Il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, ha fatto sapere che la Fieg ha domandato ad Agcom «un provvedimento esemplare e urgente di sospensione di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 14 aprile 2020) La Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg) fa un appello preciso all’Agcom, facendo notare il calcolo delle perdite causate dalla distribuzione pirata deisulla piattaforma. La perdita per le variecoinvolte ammonta a circa 670 mila euro al giorno, che in un anno sono 250di euro. La richiesta all’Agcom da parte degli editori dei giornali è quella di fermaree la sua distribuzionedigiornalistiche. LEGGI ANCHE >>> L’Agcom stabilisce uno stop di sei mesi per i programmi di Panzironi La stima delle perdite subite è allarmante Questa richiesta esplicita è già stata fatta nei giorni scorsi. Il presidente della Fieg, Andrea Riffeser Monti, ha fatto sapere che la Fieg ha domandato ad Agcom «un provvedimento esemplare e urgente di sospensione di ...

LaStampa : La Federazione degli editori di giornali ha chiesto ad Agcom un provvedimento «esemplare e urgente» di sospensione… - giornalettismo : La #Fieg ha denunciato ad #Agcom i gruppi #Telegram che diffondono i giornali in maniera illecita arrecando danni e… - Notiziedi_it : Fieg a Agcom: “Sospendere Telegram per diffusione illecita giornali” - peppepalmerio : La comica del giorno: il presidente della FIEG (un certo Andrea Riffeser Monti) chiede di sospendere Telegram per p… - lorenza_bezze : Ma certo.. Telegram e' da sospendere per ' diffusione illecita di giornali'.. Non per diffusione illecita di tutte… -