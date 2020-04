La cuoca selvatica | l’autosussistenza in chiave contemporanea

Leggi su linkiesta

(Di martedì 14 aprile 2020) Gli uccellini, la volpe, il tasso e il silenzio. È questo lo scenario che si presenta ai visitatori del piccolo home restaurant e bed and breakfast di Eleonora. E poi c’è lei: un concentrato di vitalità, sorrisi, chiacchiere, accoglienza, passione e competenza, abilmente miscelati in un modo di vivere che è centrato sull’autosussistenza. Non c’è integralismo, non c’è imposizione. Non è religione o diktat: è consapevolezza e abitudine, è parte di un sé che si è formato con la nonna, in Puglia, ed è sedimentato nell’animo di una giovane donna determinata e coinvolgente. In realtà, è un modo di cucinare che viene da lontano, da quel botanico che, in Puglia, curava i giardini di un marchese appassionato di erbe, e che ha insegnato alla nonna di ...