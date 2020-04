La Bundesliga punta al ritorno in campo già il 9 maggio (Di martedì 14 aprile 2020) Venerdì prossimo si terrà un’altra assemblea straordinaria della Lega tedesca per un punto della situazione e la discussione della ripartenza del campionato. La Bundesliga, come ricorda la Gazzetta dello Sport, è ferma dall’8 marzo, però almeno come allenamenti è più avanti rispetto ai grandi tornei europei. Da lunedì 6 aprile sono permesse le sedute sul … L'articolo La Bundesliga punta al ritorno in campo già il 9 maggio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Bundesliga - si studia la ripresa : spunta una data (Di martedì 14 aprile 2020) Venerdì prossimo si terrà un’altra assemblea straordinaria della Lega tedesca per un punto della situazione e la discussione della ripartenza del campionato. La, come ricorda la Gazzetta dello Sport, è ferma dall’8 marzo, però almeno come allenamenti è più avanti rispetto ai grandi tornei europei. Da lunedì 6 aprile sono permesse le sedute sul … L'articolo Laalingià il 9è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CalcioFinanza : La #Bundesliga punta al ritorno in campo già il 9 maggio - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Bundesliga punta al ritorno in campo già il 9 maggio: Venerdì prossimo si terrà un’altra as… - rus_sansiro : ?? ???? JOSHUA KIMMICH Il difensore-mediano dei campioni di Germania racconta di come lo stop forzato ha fatto guarda… - Ahmad63659082 : RT @TuttoBolognaWeb: Covid 19 - La Bundesliga punta a ripartire il 9 maggio - - TuttoBolognaWeb : Covid 19 - La Bundesliga punta a ripartire il 9 maggio - -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga punta La Bundesliga punta al ritorno in campo già il 9 maggio Calcio e Finanza Coronavirus - In Germania oltre 125mila contagi. Trump minaccia di silurare Fauci poi rettifica: 'Persona meravigliosa'. Coalizione Oms per ...

TRUMP POWER. Lo stato di New York , epicentro dell'epidemia negli Usa, ha superato le 10.000 vittime per Covid-19. Trump ha annunciato che l'amministrazione sta mettendo a punto un piano per fare ripa ...

Chi si è fermato, chi intanto si allena e chi aspetta il via libera: il calcio e il caos ripresa

Il 21 aprile potrebbe essere la data in cui la Uefa sarà in grado di sciogliere i primi dubbi sui calendari per finire la stagione in corso con gli atti conclusivi di Champions ed Europa League (Final ...

TRUMP POWER. Lo stato di New York , epicentro dell'epidemia negli Usa, ha superato le 10.000 vittime per Covid-19. Trump ha annunciato che l'amministrazione sta mettendo a punto un piano per fare ripa ...Il 21 aprile potrebbe essere la data in cui la Uefa sarà in grado di sciogliere i primi dubbi sui calendari per finire la stagione in corso con gli atti conclusivi di Champions ed Europa League (Final ...