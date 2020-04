La Bottega delle parole: una favola contro il “cattivo Covid” per l’ospedale Cotugno (Di martedì 14 aprile 2020) La Bottega delle parole: la presidente Miryam Gison (con le illustrazioni di Giusy Terracciano) ha scritto Giulia & Giorgia e il cattivo Covid (favola gratuita che invita a fare una donazione per l’ospedale Cotugno). La Bottega delle parole (libreria, associazione culturale e casa editrice di San Giorgio a Cremano) ha realizzato Giulia & Giorgia e il cattivo Covid, una favola per scacciare i brutti pensieri di questo periodo e aiutare l’ospedale Cotugno di Napoli. Cosa pensano i bambini in questo periodo? Come affrontano la quarantena e come percepiscono questo brutto virus che sta sconvolgendo anche le loro abitudini? Se lo chiedono di sicuro tutte le mamme e tutti i papà che quotidianamente devono inventare giochi per intrattenere i propri piccoli e spiegare perché è così importante restare a casa. Allora perché non farlo leggendo ... Leggi su 2anews (Di martedì 14 aprile 2020) La: la presidente Miryam Gison (con le illustrazioni di Giusy Terracciano) ha scritto Giulia & Giorgia e il cattivo Covid (gratuita che invita a fare una donazione per l’ospedale). La(libreria, associazione culturale e casa editrice di San Giorgio a Cremano) ha realizzato Giulia & Giorgia e il cattivo Covid, unaper scacciare i brutti pensieri di questo periodo e aiutare l’ospedaledi Napoli. Cosa pensano i bambini in questo periodo? Come affrontano la quarantena e come percepiscono questo brutto virus che sta sconvolgendo anche le loro abitudini? Se lo chiedono di sicuro tutte le mamme e tutti i papà che quotidianamente devono inventare giochi per intrattenere i propri piccoli e spiegare perché è così importante restare a casa. Allora perché non farlo leggendo ...

bontasg : Buongiorno Golosoni! Cose sono andati i pranzi e i picnic casalinghi? In Bottega ripartono le consegne e la prepara… - FaiDelegazione2 : Oggi festa dell'Angelo la ricordiamo con le immagini di santini del XIX secolo e con due dipinti del '700 della chi… - tuttocesenatwit : Benvenuti nella bottega delle risate in bianco e nero - Scarabeo18 : @totobrocchi @LiberaleDaniele @SuperErmy Dopo il COVID-19 molti commercianti che dichiarano il minimo chiuderanno b… - marcellone8 : RT @CoronaLupo: @salvosottile Preoccupato per la conferma delle tue trasmissioni in #rai? Viette a fa er culo a bottega e vedrai che nn dev… -