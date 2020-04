Kefir | i benefici per pelle e capelli e le maschere fai da te da provare subito

Leggi su vanityfair

(Di martedì 14 aprile 2020) Il kefir sta vivendo un momento di grande popolarità. Amato dalle celebrities e consigliato nelle diete dagli esperti in nutrizione, è un ottimo alleato della bellezza. Originario del Caucaso, il kefir è una bevanda ottenuta dalla fermentazione del latte e si presenta di solito con grani o fiocchi. Ha un aspetto e una consistenza simili a quelli dello yogurt, ma è maggiormente ricco di benefici. Tant’è vero che ne è un ottimo sostituto sia a tavola che nei trattamenti beauty fai da te. Dalle maschere agli impacchi. «Grazie alla ricchezza di vitamine, minerali, proteine e di altre sostanze, il kefir stimola la tonicità cutanea ed è super per rafforzare la chioma», dice Simona Grossi, biologa, nutrizionista e naturopata, che qui ci spiega quali benefici ha per la pelle e i capelli e come usarlo per preparare trattamenti beauty fai da te.