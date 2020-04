Kate Middleton, la dolce sorpresa della Regina per i suoi figli (Di martedì 14 aprile 2020) In pubblico non si concede mai manifestazioni di affetto, come vuole il rigido protocollo da lei stessa imposto, ma la Regina Elisabetta II è una bisnonna orgogliosa dei suoi bellissimi nipotini. E proprio per questo motivo si starebbe preparando per una tenerissima sorpresa di compleanno per la secondogenita e il terzogenito dei Duchi di Cambridge. Nei prossimi giorni, la Famiglia Reale festeggerà infatti due importanti appuntamenti: il 23 aprile, il piccolo Louis compirà due anni, mentre il 2 maggio sarà il compleanno di Charlotte, che spegnerà cinque candeline. È molto probabile che Kate e William, proprio come hanno fatto con la Pasqua, trascorreranno le settimane a venire nella splendida tenuta di Anmer Hall, nei pressi di Norfolk. Si tratta di un posto bellissimo, dove la natura regna sovrana, il luogo perfetto per tre giovanissimi ... Leggi su dilei Pippa Middleton - cupido reale per far riavvicinare Kate e William -

Kate Middleton - la nuova strategia per battere Meghan Markle

