Juventus | Szczesny | «Mani de Ligt? Gli arbitri hanno ammesso di aver sbagliato»

(Di martedì 14 aprile 2020) Il portiere dellaha difeso il compagno di squadra de: «Glidisui falli di mano» Il portiere dellaWojciechha difeso il compagno di squadra Matthijs dedurante un’intervista sul canale YouTube Foot Truck: «Nessuno lo dice, ma c’è stato un incontro degliin cuidetto che quelli con Lecce e Torino in realtà non erano rigori. Nessun media ne parla, amano farlo solo quando ci sarebbe dovuto essere un rigore contro la Juve. Deè stato sfortunato, solamente quello con l’Inter era rigore». «Quando prendi la palla di mano per un mese devi riderci sopra, se eviti di parlarne lo rendi scomodo. Matthijs è l’insieme di due cose: bravo con il pallone, ma è anche un animale. Chiellini si è fatto male e ...

