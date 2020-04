Jorginho: “Sarri tatticamente è strepitoso. Che emozione vincere la Coppa Italia con il Napoli” (Di martedì 14 aprile 2020) In una lunga intervista il centrocampista della nazionale e del Chelsea Jorginho ha svelato perché perse il posto con Benitez e ha parlato del suo maestro Maurizio Sarri: "È un grandissimo allenatore, ha una preparazione incredibile. Sa praticamente tutto, ha una risposta a qualsiasi domanda, tatticamente è strepitoso". Leggi su fanpage (Di martedì 14 aprile 2020) In una lunga intervista il centrocampista della nazionale e del Chelseaha svelato perché perse il posto con Benitez e ha parlato del suo maestro Maurizio Sarri: "È un grandissimo allenatore, ha una preparazione incredibile. Sa praticamente tutto, ha una risposta a qualsiasi domanda,".

