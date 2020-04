James Wan e Netflix insieme per una nuova serie horror (Di martedì 14 aprile 2020) Il regista James Wan ha unito le forze con Netflix per dare vita a una nuova serie horror. James Wan, regista di film come Saw, Insidious e The Conjuring, sta preparando insieme a Netflix una nuova serie horror basata sul podcast di repertorio chiamato Archive 81. Secondo Discussing Film, il regista produrrà il progetto a tema horror insieme a Rebecca Sonnenshine e Paul Harris Boardman, con Daniel Powell e Marc Sollinger, creatori del podcast Archive 81, al loro fianco. Questa saga audio racconta la storia di Dan, un archivista solitario che lavora in una struttura remota dove gli è stato assegnato il compito di catalogare centinaia di ore di vecchie registrazioni audio. Molti dei nastri registrati sembrano consistere ... Leggi su movieplayer James Wan | Il regista al lavoro su un Monster Movie Universal

Mckenna Grace tra le star di Malignant - horror diretto da James Wan

Le notti di Salem: Gary Dauberman regista del remake tratto da Stephen King

Gary Dauberman stava già occupandosi dell'adattamento del libro e sarà coinvolto anche come produttore esecutivo dell'horror che lo vedrà collaborare ancora una volta con James Wan dopo il franchise ...

