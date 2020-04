Intesa Uefa-Eca | Europa League e Champions in gara secca

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 14 aprile 2020) Eca edavrebbero raggiunto un accordo per programmare le fasi finali delle coppe europee per agosto. Secondo quanto riporta "Cadena Ser"edsi giocherebbero nel giro di due settimane. Le partite dovrebbero essere giocate in campo neutro, senza pubblico e in. Scartate le final eight da disputarsi in una sola città con gare secche, la final four con le stesse modalità e un torneo di undici partite in massimo tre-quattro settimane con recupero degli ottavi, quarti e semifinali inunica fino alla finale.