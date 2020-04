Inps | avviato pagamento bonus 600 euro per 1 | 8 milioni lavoratori

(Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – L’haildelle indennità 600previste dal decreto Cura Italia. A comunicarlo è lo stesso Istituto previdenziale che specifica come dal 15 aprile saranno inindennità per oltre 1.800.000, l’11% a favore di liberi professionisti e collaboratori, il 67% diautonomi e il 22% diagricoli. “Domani inizia ildel600per oltre 1,8di. È un segnale importante e concreto che diamo a chi oggi, a causa dell’emergenza Coronavirus, sta vivendo un momento di difficoltà – ha dichiarato la Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo – circa il 50% di coloro che hanno presentato la domanda riceveranno l’indennizzo sul proprio conto corrente nella giornata di mercoledì 15 ed entro la fine della ...

L’Inps ha avviato il pagamento delle indennità 600 euro previste dal decreto Cura Italia. «Domani inizia il pagamento del bonus 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori. È un segnale importante e ...«Sono orgogliosa di quanto abbiamo fatto come ministero del Lavoro per avviare, insieme all' Inps, al Mef e alla Banca d'Italia il pagamento dei benefici in tempi rapidi rispetto ai normali standard e ...