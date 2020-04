Inga Lindstrom | L’altra figlia | trama del film su Canale 5

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 aprile 2020) Nuovo giorno, nuovo appuntamento su5, sempre diverso. Per il ritorno di Uomini e Donne ci sarà da attendere ancora un po’, anche se quel giorno non sembra così lontano. Nel frattempo però Mediaset ha dovuto trovare un modo per rimpiazzare la popolarissima trasmissione di Maria De Filippi, che da anni fa il boom di ascolti. Compito non facile per la rete del Biscione, che per colmare il buco ha spesso fatto affidamento su fiction e sutelevisivi, come quello che andrà in onda oggi martedì 14 aprile a partire dalle 14 e 40 circa. Verrà proposto infatti: L’altrache prenderà il posto anche di Come un delfino, atteso per l’ultima puntata sabato 18 aprile.: L’altra, ci cosa parla: L’altra, racconta la storia di Jette, una giovane ...