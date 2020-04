Infortunio Zaniolo | pronto il ritorno in campo dopo la sosta

(Di martedì 14 aprile 2020)ilinla. Il centrocampista può aggregarsi al gruppo sin da subito Nicolòtornerà inlaforzata? Probabilmente sì. Il giocatore rimarrà a Roma e rinnoverà il contratto, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ora bisognerà capire soltanto quali saranno i tempi di recuperoil lungo: il giocatore potrebbe tornare a disposizione di Fonseca già dai primi allenamentilaforzata, anche se al momento ancora non ci sono date. Leggi su Calcionews24.com

Infortunio Zaniolo

Nicolò Zaniolo tornerà in campo dopo la sosta forzata? Probabilmente sì. Il giocatore rimarrà a Roma e rinnoverà il contratto, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Ora ...Ma è tornato lo Zapata vero, quello pre-infortunio? Le domande non mancano per Fonseca. Soprattutto in mezzo. Prima dello stop, chi stava recuperando posizioni è Mkhitaryan. Senza Zaniolo, il ruolo di ...