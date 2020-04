Infermiera stremata dopo il turno di lavoro esce di strada per un colpo di sonno (Di martedì 14 aprile 2020) Un incidente che sarebbe potuto finire molto peggio: per fortuna l'Infermiera uscita di strada per un colpo di sonno mentre tornava a casa dopo un estenuante turno di lavoro non ha praticamente riportato conseguenze. Ma l'episodio costringe a pensare nuovamente allo sforzo che gli operatori sanitari stanno facendo dall'inizio dell'emergenza coronavirus, tra turni di lavoro stremanti e sempre più persone da curare. Leggi su fanpage Coronavirus - dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata : foto simbolo dell’emergenza

Spesso, nei giorni scorsi, sono circolate sui social immagini e video di medici e infermieri stremati, costretti a turni infiniti per mancanza di personale e sempre più persone che hanno bisogno di ...

La storia dell'infermiera Covid: "Io, uno dei vostri eroi, multata mentre cercavo da mangiare"

E allora andiamo a vedere la notizia, a verificare quello che è successo. La storia vera è invece quella di una persona, stremata da una notte di lavoro passata in piedi in uno dei reparti di punta ...

Spesso, nei giorni scorsi, sono circolate sui social immagini e video di medici e infermieri stremati, costretti a turni infiniti per mancanza di personale e sempre più persone che hanno bisogno di ...E allora andiamo a vedere la notizia, a verificare quello che è successo. La storia vera è invece quella di una persona, stremata da una notte di lavoro passata in piedi in uno dei reparti di punta ...